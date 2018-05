Limite obrigatório de vento na Madeira "torna o aeroporto inoperacional"

Pedro Calado, vice-presidente do Governo da Madeira, considera que a revisão dos limites de vento no aeroporto da ilha é “urgente”, “uma prioridade” e “um problema crítico” que prejudica a sua funcionalidade e a mobilidade dos madeirenses. Para o governante, o aeroporto “não é o pior do mundo”, mas é o único a nível mundial com “limites mandatórios”. Ou seja, para Pedro Calado, “não é o vento que torna o aeroporto inoperacional, mas sim os limites impostos”.

Drama nas viagens

Tanto o cancelamento recorrente de voos como os problemas que têm surgido ao longo dos últimos meses por causa do subsídio social de mobilidade têm valido as mais duras críticas. Os madeirenses falam em cada vez mais cancelamentos, a imprensa local aponta para situações de overbooking – em que estudantes foram expulsos de aviões por falta de lugares – e há até relatos de atletas e empresários a andar de um lado para o outro à espera de um voo disponível. Miguel Albuquerque sublinha que, no caso dos cancelamentos da TAP, a situação ganha especial gravidade porque falamos “de uma companhia onde o Estado tem a maioria [do capital]”.

Para o presidente do governo regional, o que se passa com os voos da companhia nacional é “uma vergonha” e “as pessoas não podem continuar a ser tratadas como lixo”. Os madeirenses não têm apoio “a nível marítimo” e o problema da TAP “é uma questão que está ser empurrada com a barriga”. “Se há dinheiro para meter nos bancos, tem de haver para isto. Há estudantes a ficarem presos em Lisboa, a companhia aposta na Europa e esquece o quanto é fundamental para o nosso destino, já para não falar do problema da especulação de preços. As pessoas não têm disponibilidade financeira. Queremos viajar a preços acessíveis.” Até porque, evidencia, “o mercado é aberto, mas é preciso olhar para o abuso de preços. Pedir mais de 600 euros para fazer 900 km é demais. Não estamos a falar com atrasados mentais”.