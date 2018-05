Surf. Frederico Morais termina em 13.º lugar no Rio Pro, no Brasil

O surfista português Frederico Morais alcançou, esta terça-feira, a 13.ª posição do Rio Pro, a quarta de onze etapas do World Tour 2018, que se disputa no Brasil. Kikas repetiu, assim, a prestação alcançada no ano passado em Saquarema.

Depois de ter vencido o norte-americano Pat Gudauskas na repescagem, que se realizou ao final da manhã, Frederico acabou eliminado, ao início da tarde, na 3.ª ronda frente ao rookie brasileiro Michael Rodrigues, com quem estava igualado no ranking.



O surfista de Cascais até começou bem o heat, conseguindo a melhor onda da disputa, após um tubo pontuado com 8,17 (em 10 pontos possíveis). Morais esteve na frente do heat até final, mas viu o adversário dar a volta já nos últimos minutos. Os 11,07 pontos (em 20 possíveis) do português foram, assim, insuficientes perante os 13,70 do surfista canarinho.



Depois de um 13.º posto em Snapper Rocks, de um 5.º lugar em Bells Beach e de um 25.º em Margaret River, Kikas terminou novamente no 13.º posto. Este desfecho poderá mexer com a posição que Frederico Morais ocupa no ranking - era 14.º classificado à partida para o Brasil.



Após quatro provas, Kikas alcançou precisamente os mesmos resultados que havia registado no ano anterior. A próxima etapa acontece ainda este mês e vai levar a elite mundial do surf até à onda de Keramas, na Indonésia. O Bali Pro tem um período de espera que começa a 27 de maio e se prolonga até 9 de junho.