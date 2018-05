Sporting. Adeptos de cara tapada invadem academia de Alcochete

O Correio da Manhã avança que vários adeptos de cara tapada invadiram o treino do Sporting na academia de Alcochete.

Na altura da invasão, cerca de cinco dezenas de pessoas tentaram impedir os jornalistas de filmar, sendo que um primeiro grupo entrou nas instalações do clube leonino e dirigiu-se para a zona dos relvados.

No fim, os adeptos acabaram por sair, ao final de cerca de 15 minutos, sem a intervenção da polícia.

No momento do incidente, tantos os jogadores do Sporting como o treinador, Jorge Jesus, se encontravam na Academia, para prepararem a final da Taça de Portugal com o Aves.