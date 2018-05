Sporting. Jogadores e Jorge Jesus foram agredidos | FOTOS e VÍDEOS

Cerca de cinco dezenas de adeptos invadiram esta tarde a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram os jogadores e o treinador do clube.

De acordo com a TVI, o grupo de adeptos surgiu a correr, de cara tapada, e invadiu o balneário. Segundo a Bola, Jorge Jesus, Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e ainda Raul José, adjunto de Jorge Jesus, foram ameaçados e agredidos.

Uma fotografia de Bas Dost mostra alguns dos ferimentos – de acordo com o Correio da Manhã, o jogador holandês abriu a cabeça em dois sítios. "Isto não é aceitável, é uma situação perigosa. Bas Dost é um dos jogadores mais importantes do Sporting nos últimos 10 anos", disse ao jornal O Jogo Gunther Neuhaus, empresário do avançado holandês.

O grupo abandonou o local cerca de 15 minutos depois da invasão, tendo um carro da Unidade de Intervenção da GNR chegado ao local pouco tempo depois das 18h, sabe o SOL.

A equipa do Sporting encontrava-se em Alcochete para uma sessão de treino agendada para as 16h00, com vista a preparar a final da Taça de Portugal frente do Desp. Aves, no domingo.

Esta revolta dos adeptos surge depois de o Sporting ter perdido o segundo lugar no campeonato, após uma derrota na Madeira frente ao Marítimo.