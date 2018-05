Montepio. Carlos Tavares revê contas e afinal lucro é de 6,4 milhões em 2017

A certificação legal de contas, uma vez que ainda não tinham sido auditadas e revisão em alta das imparidades para crédito levaram a administração liderada por Carlos Tavares a rever as contas apresentadas em fevereiro.

Afinal os lucros do Montepio Geral ficaram nos 6,5 milhões de euros em 2017, em vez dos 30,1 milhões de euros anunciados em fevereiro ainda na administração de Félix Morgado. A certificação legal de contas, uma vez que ainda não tinham sido auditada e, a revisão em alta das imparidades para crédito levaram a administração liderada por Carlos Tavares a rever as contas.

A rubrica que pretende precaver eventuais perdas em empréstimos concedidos tinha sido fixada em 138 milhões de euros pela anterior equipa, mas nas contas consolidadas divulgadas esta terça-feira, esse valor é revisto em alta em 16%, fixando-se em 160,7 milhões.

“O mais relevante foi o ajustamento das imparidades que se deveu à avaliação que fizemos - em conjunto com a auditoria e auditores - de alguns dossiês de crédito numa ótica de prudência no provisionamento dessas situações”, disse em declaração aos jornalistas Carlos Tavares, recusando-se, no entanto, a adiantar quais foram os créditos analisados e agora auditados pela KPMG.

Trata-se, de acordo com o responsável, “dos mesmos casos que já existiam com níveis de imparidades diferentes”.

Além disso, o banco reviu os valores das imparidades para outros ativos financeiros (de 6,7 para 7,8 milhões), das imparidades para outros ativos (de 11,7 para 12,6 milhões) e das outras provisões (que baixaram de 11,4 para 10,3 milhões).

Mas apesar das contas revistas, Carlos Tavares afasta a necessidade de levar a cabo um aumento de capital. No entanto, vai manter o projeto de emissão de dívida subordinada no montante de 250 milhões de euros. Esta emissão já estava prevista ser lançada este ano, mas acabou por cancelada, na altura, por ex-presidente do Montepio já que em breve iria abandonar funções. “Na altura, essa emissão foi cancelada porque não fazia sentido ser feita por uma administração que estava a curto prazo”, refere Carlos Tavares.

O presidente do Montepio não quis comentar a possível entrada da Santa Casa e de outras misericórdias no capital do banco, mas considera que “é bom um banco ter mais vários acionistas”.

Mudança de nome poderá avançar

A marca Montepio vai manter-se no nome da instituição financeira do grupo mutualista, mas Carlos Tavares admite que poderá vir a sofrer alterações. “Até pode mudar, mas tem de se manter Montepio”, refere aos jornalistas.

Em causa está a obrigação do Banco de Portugal de impor uma diferenciação entre a Caixa Económica Montepio Geral e a sua acionista, a Montepio Geral – Associação Mutualista. Esta alteração sempre foi aplaudida pela anterior gestão, mas sempre recebeu o chumbo por parte de Tomás Correia.

No entanto, o presidente do banco garante que, o Banco de Portugal nunca reclamou uma mudança de nome mas a necessidade de “distinguir produtos bancários e não bancários”, considerando Carlos Tavares que isso “é simples de tratar” através da “caracterização clara da tipologia de produtos e da sua designação”.

Mas para isso, defende que sejam os trabalhadores da Caixa Económica Montepio Geral -- e não os da Associação Mutualista Montepio Geral - a vender produtos financeiros, porque são esses que têm formação para isso.

E para evitar “confusões” por parte dos clientes, vai ser alterado o nome de um dos produtos mutualistas (o Capital Certo) para Poupança Mutualista. A comercialização deste produto foi suspensa pelo Montepio desde fevereiro, ainda durante a gestão de Félix Morgado. A nova administração liderada por Carlos Tavares, que entrou em funções em meados de março, decidiu manter essa suspensão, mas tudo indica que, irá começar a ser novamente comercializada no próximo mês.