Bruno de Carvalho: "Claro que vamos estar no Jamor"

Bruno de Carvalho já reagiu aos tumultos desta tarde na academia de Alcochete, em que vários adeptos agrediram jogadores e equipas técnicas.

À Sporting TV, o presidente do Sporting começou por garantir que a equipa vai estar no Jamor: “Claro que vamos estar no Jamor, os jogadores estão tristes mas querem jogar”.

“Atletas e staff são a família que eu escolhi”, chegou a dizer Bruno de Carvalho. "Não é o meu modus operandi ver a família que eu escolhi ser agredida", acrescentou.

“Estamos a quatro dias da final, que interesse teria o sporting numa situação destas? Que interesse teria a direção numa situação destas?”, questionou.

"Foi mau, foi chato ver as famílias ligarem preocupadas", referiu.

O presidente considerou que este é um caso de polícia, apesar de estar a ser tratado como um caso desportivo: “As pessoas estão a transformar isto num caso desportivo, mas isto é um caso de polícia”.

“Garantidamente vamos estar atentos a quem fez estes atos”, acrescentou.

“O que os jogadores querem é sentir-se seguros e o que nós queremos é que eles estejam bem para que eles joguem no Jamor”, referiu.

