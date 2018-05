Adeptos reúnem-se em Alvalade | VÍDEOS

Vídeos têm sido partilhados no Twitter

Cerca de uma centena de pessoas estão junto ao Estádio de Alvalade para apoiar os jogadores e o treinador do Sporting, que foram esta terça-feira alvo de agressões na Academia do clube, em Alcochete.

A página Sporting Adeptos tem partilhado no Twitter vários vídeos que mostram as pessoas que se juntaram perto do estádio.