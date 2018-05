Alguns dos jogadores do Sporting estão no posto da GNR do Montijo para apresentarem queixa às autoridades.

Segundo a TVI24, Rúben Ribeiro, João Palhinha, Fábio Coentrão e Battaglia são os jogadores que vão apresentar queixa. Os restantes jogadores saíram da academia por volta das 23h.

Em causa estão as agressões de vários adeptos sportinguistas a jogadores que aconteceram na academia de Alcochete durante esta tarde.