Sporting. Jogadores só voltam a treinar sexta-feira

O Sporting cancelou o treino desta quarta-feira, na Academia de Alcochete, que tinha em vista a preparação para a final da Taça de Portugal. Todos os jogadores foram dispensados, em consequência das invasões e agressões que ocorreram ontem ao final da tarde na Academia.

No entanto, apesar de toda a turbulência pela qual os jogadores e equipa estão a passar, a presença do Sporting no Jamor não estará em causa.

O site Tyc Sports avança hoje que Acuña e Battaglia pretendem rescindir contrato, mas ainda não há quaisquer confirmações oficiais.

O porta-voz da PSP, Hugo Palma referiu à agência Lusa que o treino terá policiamento reforçado. "Estes treinos são sempre policiados, mas, neste caso, haverá, necessariamente, um reforço, em função dos recentes acontecimentos".