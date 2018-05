Piadas picantes em páginas inéditas de "O Diário de Anne Frank"

Ambas as páginas foram escritas a 28 de setembro, de 1942, pouco antes de, então com 13 anos, se ter escondido das forças Nazis que invadiram Amesterdão. "Vou usar esta página estragada para escrever algumas piadas picantes", anotou no manuscrito em que aparece um conjunto de frases riscadas.

"Sabem porque é que as meninas da Wehrmacht - as Forças Armadas da Alemanha Nazi - estão na Holanda? Para servirem de colchões para os soldados", é um dos escritos.

Anne Frank escreve sobre menstruação, prostituição e educação sexual. Por exemplo, sobre ter o período pela primeira vez aos 14 anos, "um sinal de que ela pode ter relações sexuais com um homem, mas não antes de se casar”.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI