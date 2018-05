Dez pessoas presas dentro de elevador

Avaria em elevador fez com que dez pessoas ficassem presas no interior.

Dez pessoas estão presas dentro de um elevador que dá acesso à estação de metro da Ameixoeira, em Lisboa, avança o Correio da Manhã.

A situação terá acontecido devido a uma falha técnica. Segundo o mesmo jornal, um cabo ter-se-á partido e o sistema de segurança do elevador foi ativado.

Não há registo de feridos, mas as pessoas presas dentro do elevador estão a ficar ansiosos devido ao calor que se faz sentir no interior.

No local estão os bombeiros e o INEM.