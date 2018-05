"É um momento de enorme luto para o Sporting", diz Soares Franco

O antigo presidente do Sporting Filipe Soares Franco afirmou esta quarta-feira que os "sinais que estão a ser dados" na operação 'Cashball' "não são bons" e que a equipa vive um momento “de luto”.

Para Soares Franco, André Geraldes, ‘team manager’ do Sporting que foi detido no seguimento da operação ‘Cashball’, merece a presunção de inocência. Ainda assim, o antigo presidente leonino admite que que “os sinais que estão a ser dados não são bons”: “Está aberta mais uma ferida no coração do Sporting”.

“Estou a acompanhar com enorme tristeza e mágoa. É um momento de enorme luto para o Sporting. Espero que o Sporting se revitalize e que ganhe energias e forças para dar a volta a esta péssima situação que está a atravessar”, disse Soares Franco, em declarações à Rádio Renascença.

“Estou muito, muito triste e sentido com este momento. Só por quem lá passou e foi, como eu, presidente pode sentir a mágoa que isto provoca dentro da alma e do coração sportinguistas”, acrescentou.

Recorde-se que quatro pessoas – uma delas é André Geraldes – foram detidas no âmbito da operação ‘Cashball’. Este caso investiga suspeitas de corrupção do Sporting no andebol de noutras modalidades.