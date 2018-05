Desportivo das Aves deixa mensagem de solidariedade ao plantel do Sporting

Duas equipas vão jogar no domingo para o final da Taça de Portugal

O presidente da SAD do Desportivo das Aves, Luiz Carlos Andrade, deixou uma mensagem de solidariedade ao plantel do Sporting.

Luiz Carlos Andrade disse, à rádio Renascença, que os seus jogadores “não gostaram” e que “estão solidários com todos os atletas” do clube leonino.

“Os jogadores são todos amigos, conhecidos e têm boas relações. Ninguém gosta disto. Queremos jogar, ganhar em campo e fazer o melhor jogo possível. Fora do campo somos todos amigos, todos solidários e não queremos, de maneira alguma, situações dramáticas em que as pessoas e as famílias estão a sofrer”, sublinhou.

“As pessoas perguntam se vamos encontrar um Sporting frágil e eu acho o oposto. Vamos encontrar um Sporting muito forte e muito motivado”, afirmou.

Apesar dos incidentes que assolaram o Sporting, o presidente do Desportivo das Aves espera “um Sporting forte” e “com jogadores a entrarem em campo com muita garra, ambição e, se calhar, muito mais agora porque isto serviu para os fortalecer emocionalmente”.