José de Pina, um dos mais conhecidos adeptos sportinguistas, anunciou no Facebook que, depois das declarações de Bruno de Carvalho após as agressões em Alcochete, deixa de apoiar o presidente leonino.

“Presidente, acabou! É chato, mas acabou”, começa por dizer o comentador do programa Prolongamento, na TVI24.

“Quero começar por saudar e enviar um abraço a todos os jogadores, equipa técnica e médica do Sporting Clube de Portugal e também a todos os 3,5 milhões de Sportinguistas que estão a sofrer com tudo isto”, refere José de Pina.

“Hoje, ao ver as declarações completas do presidente do meu clube, sinto-me envergonhado. Toda a declaração é mais grave, insensível, fria, sem afectos e identificação com o outro do que a primeira impressão que tive. Perante o que se passou são declarações inaceitáveis”, diz o humorista e argumentista.

José de Pina faz ainda uma comparação: “O presidente Bruno de Carvalho começou por montar um sistema imunitário com anticorpos para regenerar o nosso clube, agora esse mesmo sistema imunitário começou a atacar o próprio clube. Chama-se a isto uma doença auto imune”.

“A mudança que o atual presidente trouxe e que entusiasmou muitos sportinguistas como eu, está sofrer desvios inaceitáveis, o nosso clube está a precisar de um “25 de Novembro” e não de um regresso ao antigamente. Presidente, acabou. É chato, mas acabou”, termina José de Pina.