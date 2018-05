Buscas da PJ no Estádio de Alvalade foram muito “produtivas”

Buscas de ontem não foram as primeiras diligências feitas em Lisboa. Informações recolhidas são relevantes para a investigação, que está longe do fim

Dezenas de inspetores da Polícia Judiciária do Porto viajaram até Lisboa para levar a cabo ontem diversas buscas no Estádio José Alvalade e em algumas habitações por suspeitas de compra de resultados na primeira liga de futebol e no campeonato nacional de andebol. Antes disso, sabe o i, já tinham sido várias as diligências que os inspetores da Judiciária, longe dos holofotes, tinham realizado na capital, onde quase tudo aconteceu.

“Há uma investigação que já decorria há meses e há sempre diligências a decorrer continuamente. É em Lisboa que os factos se desenrolaram e os trabalhos são feitos onde os factos acontecem”, explicou ao i fonte próxima do processo.

No caso do andebol, Paulo Silva, um dos intermediários do alegado esquema, contou o que sabia e terá mesmo aceitado entregar o seu telemóvel ao Ministério Público para que fossem feitas diligências. É nesse aparelho que constarão diversas mensagens trocadas com um elemento alegadamente ligado ao Sporting, e das quais resulta que foi posto em marcha um plano para subornar árbitros. De acordo com as mensagens, no comando estaria André Geraldes, atual diretor de futebol do Sporting. Além destes dois suspeitos foram ontem detidos João Gonçalves, também intermediário, e Gonçalo Rodrigues, braço direito de Geraldes. Todos suspeitos do crime de corrupção ativa no desporto.

Mas o esquema não se centrava no andebol: o objetivo do Sporting era ganhar em várias modalidades, entre as quais o futebol (ver quais os jogos sob suspeita nas págs. seguintes). Ao i, fonte próxima da investigação garante que o “modus operandi era idêntico”, sendo os subornos pagos aos jogadores da equipa adversária.

