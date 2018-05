País em risco muito elevado de exposição às radiações UV

Esta quinta-feira, quase todoo país está sob risco muito elevado de exposição à radiação UV. Braga, Viana do Castelo e o arquipélago da Madeira apresentam níveis elevados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda à população o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar bem como evitar que as crianças andem expostas ao sol.

Para esta quinta-feira está prevista a ocorrência de céu pouco nublado ou limpo, mas a partir da tarde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior, sobretudo no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão rondar entre os 10º e os 17º celsius e as máximas entre os 22º e os 29º celsius.