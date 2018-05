Família lusodescendente que estava desaparecida em França foi encontrada. Familares estão "sãos e salvos"

A família lusodescendente que tinha desaparecido em França a 28 de abril foi encontrada esta quinta-feira, segundo confirmou a Polícia Francesa através do seu Twitter.

“Os pais e as duas crianças da família Silva foram encontrados sãos e salvos”, refere a polícia na rede social, agradecendo “a todos pela ajuda”.

O casal e os seus dois filhos estavam a ser procurados pela polícia depois de terem sido vistos pela última vez a 28 de abril. O alerta do desaparecimento foi dado pela filha mais velha, nascida do seu primeiro casamento do pai.