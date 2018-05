Ferro Rodrigues “não tem nada a dizer” sobre declarações de Bruno de Carvalho

Na terça-feira alguns adeptos do clube invadiram a academia de Alcochete durante um treino e agrediram vários jogadores

Esta quinta-feira, a assessoria de Ferro Rodrigues referiu que “não tem nada a nada a dizer” sobre as declarações feitas por Bruno de Carvalho na nota que enviou à agência Lusa.

Bruno de Carvalho referiu que irá processar Ferro Rodrigues por difamação e calúnia, afirmando que o presidente da Assembleia da República foi “taxativo e belicista” quando falou sobre as agressões aos jogadores do Sporting.

Na mesma nota, Bruno de Carvalho refere também que irá “mover ações cíveis” contra todos os que o têm difamado, como é o caso de figuras como Daniel Sampaio, José Maria Ricciardi ou Rogério Alves que afirmaram que o presidente leonino “não tinha condições de continuar a exercer o cargo”.

Recorde-se que na terça-feira alguns adeptos do clube invadiram a academia de Alcochete durante um treino e agrediram vários jogadores, Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica. A GNR já deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas e vários artigos relacionados com as agressões.