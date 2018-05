Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutro Ricardo Jorge inquiriu 4.911 pessoas entre os 25 e 64 anos

Os resultados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), feito pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutro Ricardo Jorge revelou que 2,4 milhões de portugueses têm hipertensão.

Para o estudo foram analisadas 4.911 pessoas, entre os 25 e 64 anos e os investigadores tiveram em conta se o inquirido tomava medicação para a tensão arterial e se duas semanas antes da entrevista tomou medicamentos para a hipertensão.

Os dados revelaram ainda que os homens sofrem mais com esta doença, atingindo cerca de 40% da população masculina, do que as mulheres, que atinge 32%.

Os doentes hipertensos, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, têm maior risco de morte ou de desenvolver doenças como insuficiência cardíaca, enfarte do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal e perda da visão.