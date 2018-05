Sporting. Ações da SAD deslizam cerca de 8%

Ações da SAD dos verdes e brancos já refletem crise instalada no clube

As ações da SAD do Sporting estão a deslizar em 7,9%, ou seja para 0,70 cêntimos, nesta que é uma altura em que o clube atravessa uma crise considerada grave, depois de terem ocorrido várias agressões a jogadores e ao treinador da equipa na Academia de Alcochete, na passada terça-feira, além de se ter tornado publico o alegado esquema de corrupção de compra de árbitros.

Os títulos da SAD do Sporting caíram para 0,70 cêntimos na primeira chamada de hoje, refere o site Euronext. Isto acontece porque as ações do Sporting não negociam de modo contínuo, mas sim por chamada, ou seja, existem duas durante a sessão, uma às 10h30 e outra às 15h30.