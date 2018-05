390 praias portuguesas com ‘Qualidade de Ouro’ para época balnear

A Quercus atribuiu ‘Qualidade de Ouro’ a 390 praias portuguesas. "O concelho com maior número de praias com ‘Qualidade de Ouro’ é Albufeira com 22 praias, seguido de Almada com 17, Vila Nova de Gaia com 16, Vila do Bispo com 13 e Torres Vedras com 12”, referiu a organização, em comunicado.

Este ano “342 são praias costeiras, 39 são praias interiores e nove são de transição”. A Quercus referiu ainda que “em comparação com 2017, há menos nove praias costeiras galardoadas, existem mais três praias interiores e igual número de transição”.

"Nos Açores foram distinguidas 39 praias (mais uma em relação a 2017), na Madeira foram distinguidas 19 praias (igual a 2017), e em Portugal continental 332 (menos sete do que em 2017)", explica o comunicado.

A organização realçou que a identificação das águas, classificadas com ‘Qualidade de Ouro’, é feita com base na informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas que têm “apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas”.

“O objetivo da Quercus é realçar as praias que ao longo de vários anos (cinco, neste caso), apresentam sistematicamente uma água balnear de qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação em vigor) e que, nesse sentido, oferecem assim uma maior fiabilidade no que respeita à qualidade da água”, explicou a organização.