Os anos 90 já têm um festival

O festival está marcado para 1 de dezembro no Altice Arena. Haddaway ("What is love"), Corona ("The Rhythm of the night"), La Bouche ("Be my lover"), Snap! ("The Power, Rhythm is a dancer"), Jenny Berggren dos Ace of Base ("All that she wants, The sign"), Ice MC ("It’s a rainy day"), Culture Beat ("Mr. Vain"), 2 Brothers on the 4th. floor ("Dreams") e Santamaria estão confirmados.

“Com o concerto de Lisboa sairemos de Espanha pela primeira vez, o que não deixa de ser uma aventura. De certeza que estaremos tão emocionados com esta estreia como o público presente. Muitos dos grupos que marcaram toda uma geração em Espanha como os Ace of Base, Snap, Corona ou Haddaway entre muitos outros, também o fizeram em Portugal e estou certo que o público português os receberá de braços abertos num concerto como é o Love the 90's, onde todos se irão recordar e emocionar com as canções que marcaram a sua juventude e adolescência”, escreve em comunicado Hugo Albornoz, fundador e CEO da Sharemusic, a promotora responsável pelo evento.

A festa será apresentada por Iran Costa e terminará com os DJ espanhóis Jumper Brothers. Os bilhetes custam 25 euros.

O festival chega a Lisboa, após o furor de festas evocativas da década de 90 como o Revenge Of The 90s.