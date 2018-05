Costa garante presença na final da Taça de Portugal

Esta quinta-feira, António Costa garantiu presença na final da Taça de Portugal, que irá decorrer este domingo, no Jamor.

“Naturalmente estarei lá, com muito gosto”, referiu o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas, acrescentando que as autoridades estão a fazer o seu trabalho para que haja condições de segurança para que o jogo se realize. Mas assegurou que caso isso não se verifique, “existe uma panóplia de outras medidas” para contornar o problema.

“Seria para mim uma enorme tristeza que a final da Taça não se realizasse no local próprio, à hora própria com as equipas que ganharam o direito a estarem presentes”, frisou, ao falar das medidas alternativas que incluem a mudança do local do jogo e a possibilidade de a final se jogar à porta fechada.

Quanto à medida de criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto, proposta pelo governo ontem, Costa referiu que esta surge na âmbito da criação da nova Lei do Desporto e que pretende permitir “agir depressa e bem para ter uma atitude mais preventiva do que reativa”.

“É sobretudo essencial que haja uma autoridade que não permita que ao longo da época se vá criando um clima a partir do qual germinam estes fenómenos”, realçou.