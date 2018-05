Mesa da Assembleia-Geral do Sporting demite-se

Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral do Sporting, avançou à agência Lusa que a Mesa da Assembleia-Geral do Sporting se demitiu em bloco.

Marta Soares também garantiu à SIC que vai avançar com um processo disciplinar para afastar Bruno de Carvalho. A proposta vai ser entregue ainda hoje ao Conselho Fiscal do Sporting com caráter de urgência.

Esta quinta-feira de manhã, Bruno de Carvalho voltou a garantir que não se vai demitir da presidência.