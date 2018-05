É oficial: pai de Meghan Markle não vai ao casamento

É oficial: o pai de Meghan Markle não vai estar presente no casamento do ano. A informação foi confirmada, através de comunicado, pelo Palácio de Kensignton.

“Infelizmente, o meu pai não estará no nosso casamento. Sempre tomei conta do meu pai e espero que lhe seja dado o espaço de que precisa para se focar na sua saúde. Gostaria de agradecer a todos os que enviaram mensagens generosas de apoio. Por favor, tenham em conta o quanto eu e o Harry queremos partilhar o nosso dia especial com vocês no sábado”, revela o comunicado.

Recorde-se que o pai de Meghan Markle foi operado ao coração na quarta-feira. Esta intervenção ocorreu uma semana depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

Doria Ragland, a mãe da ex-atriz, é que a irá levar ao altar no próximo sábado.