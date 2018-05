Bandeira LGBT hasteada na Câmara Municipal de Lisboa

Esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional e Internacional Contra a Homofobia e Transfobia e, nesse âmbito, a Câmara Municipal de Lisboa promoveu, pelas 09h00, a cerimónia do hastear da Bandeira Arco-Íris na varanda do edifício dos Paços do Concelho, na Praça do Município, em Lisboa.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e do vereador com o pelouro dos Direitos Sociais, Ricardo Robles.

A iniciativa pretende reforçar o compromisso desta edilidade pela igualdade de direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo e contra as discriminações.