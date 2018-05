Bas Dost reage às agressões

Bas Dost emitiu um comunicado em que se mostra “chocado” com os acontecimentos da passada terça-feira, em Alcochete.

Num comunicado publicado na página de Instagram da empresa que gere a carreira do jogador, o holandês agradece o apoio dos “verdadeiros adeptos do Sporting”.

“Ainda estou chocado com este ato de violência contra a nossa equipa na passada terça-feira. Mas estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting e eu quero realmente agradecer pelo vosso apoio fantástico. Isso significa muito para mim! Além disso, estou orgulhoso da forma como a minha equipa lidou com esta situação difícil. Isso mostra a força do nosso grupo. Estou tão orgulhoso desta equipa. Vamos ultrapassar isto juntos!”, lê-se no comunicado.