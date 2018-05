Pina abandona 'Prolongamento'

Comentador do Sporting deixou uma mensagem no Facebook

O comentador José de Pina anunciou que vai abandonar o programa Prolongamento, da TVI24.

"Na passada terça feira tomei a decisão de sair do programa Prolongamento da TVI. O lamentável incidente no programa de segunda feira foi o fim da linha daquilo que considero um programa de entretenimento saudável , escreveu o argumentista num post no Facebook. Pina refere-se ao episódio do último programa, quando o representante do Benfica, Pedro Guerra, se levantou do seu lugar e o ameaçou.

“Fazer um programa de futebol de entretenimento, com sarcasmo, picardias entre rivais, ironia, mas também com ideias sérias sobre futebol, sempre foi o que me moveu naquele programa, tal como aconteceu noutros em que já participei nos últimos anos. Era esse o projeto que, no meu entender, foi desvirtuado. Muitas vezes consegui, outras não. Há quem tenha percebido que a brincar disse algumas verdades, outros não perceberam. Normal”, escreveu.

No final do post, Pina deixa uma mensagem aos sportinguistas: “Continuarei a defender em várias plataformas, sem desvios, as minhas ideias de sempre para o grande Sporting Clube de Portugal”.