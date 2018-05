Sporting. Álvaro Sobrinho retira apoio a Bruno de Carvalho

O maior acionista individual da SAD leonina pede a demissão do presidente por considerar que este está a "colocar em risco os ativos do clube"

Os pedidos para que Bruno de Carvalho se demita da presidência do Sporting não páram de surgir. Desta feira foi Álvaro Sobrinho: o maior acionista individual da SAD leonina - por intermédio da Holdimo, detém 30 por cento das ações da mesma - considera que Bruno de Carvalho está a "colocar em risco os ativos do clube".

"A direção da Sporting SAD não merece a confiança do segundo maior acionista e deve apresentar a demissão. As empresas têm de ser geridas profissionalmente e não por emoção: Bruno de Carvalho tem causado imensos problemas e danos reputacionais ao Sporting. Era estúpido um acionista gostar desta situação", frisou o empresário angolano ao "Jornal Económico", lembrando que as ações do Sporting afundaram mais de 17 por cento, para 63 cêntimos, reduzindo a capitalização bolsista da SAD para 46,9 milhões de euros.

"A Holdimo está imensamente preocupada e vai fazer absolutamente tudo para preservar os seus principais ativos, que são os jogadores. Tudo faremos para manter a estabilidade da SAD. Há um problema na gestão da SAD, nos órgãos da direcção, no presidente e nos seus membros executivos", completou Álvaro Sobrinho.

Nesta altura, o conselho diretivo do Sporting está reunido de emergência e vão-se sucedendo as demissões nos órgãos sociais do Sporting, que têm como objetivo forçar a demissão de Bruno de Carvalho. Esta manhã, todavia, o presidente leonino enviou um comunicado à Agência Lusa a garantir não ter qualquer vontade de se demitir e prometendo ainda mover um processo contra o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, comentadores e jornalistas por, na sua ótica, o terem "difamado e caluniado" após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete na terça-feira.