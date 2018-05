As polémicas de Bruno Carvalho em 16 frases

Bruno de Carvalho é o protagonista de uma novela que já tem mais de cinco anos. Entre eleições, assembleias-gerais, desabafos no Facebook e castigos, os sportinguistas não têm tido descanso. Dentro do Sporting já todos serviram de alvo: ex-presidentes, dirigentes, adeptos, treinadores e jogadores.

"O Sporting não é dado a fruta, não conhece muito de frutas, mas há uma coisa de que temos a certeza absoluta: não somos bananas." | 25-05-2013

"Para resolver os problemas de Portugal basta tirar o vermelho da bandeira nacional." | 24-11-2013

"Tenho pena de que [Einstein] não tenha conhecido Pinto da Costa e a comitiva que o acompanha. Porque em vez de falar em universo e estupidez, falaria de uma frase célebre de um treinador português: um vintém é um vintém e um labrego é um labrego." | Rádio Renascença, 19-03-2014

"Não acredito na justiça desportiva (...). O FC Porto utilizou durante largos anos práticas pouco recomendáveis." | TVI24, 27-03-2014

"Entre algo fisiológico como o ânus, ou sai vento malcheiroso ou trampa. E é disto que o futebol português está cheio por dentro e por fora: trampa." | 04-06-2014

"Eu sou assim, os outros são hipócritas. Os outros são rufias, às vezes não se enxergam e a idade não lhes dá vergonha. Ter de aturar este tipo de rufias que tive de aturar há pouco tempo, com as suas atitudes... Estou a referir-me ao comportamento do presidente do FC Porto em Alvalade." | Sporting TV, 03-10-2014

"Luís Filipe Vieira sofre de egocentrismo agudo e quando for grande quer ser o futuro papa do futebol português." | Facebook, 14-02-2015

"Caro Mr. Burns [João Gabriel, então diretor de comunicação do Benfica], se é guerra que quer, é guerra que terá. Vá chamando o seu exército de falsas 'virgens ofendidas' e 'dinossauros esquecidos'." | Facebook, 18-08-2015

"Só não lhe dei [a Luís Ferreira, árbitro do jogo Sporting--Tondela, disputado em 14 de janeiro] um chuto no rabo porque, olhando para a figura dele, tive medo de que ele gostasse." | 16-01-2016

"Onde estava o Sporting se eu não estivesse cá? Resposta: Falido, após alimentar muitos 'chulos' que gravitam à volta do futebol." | Facebook, 03-02-2016

"Vou citar o meu tio-avô, Pinheiro de Azevedo, que foi primeiro-ministro de Portugal: 'Bardamerda' para todos os que não são do Sporting." No discurso de reeleição como presidente do Sporting | 05-03-2017

"Bem sabemos que há clubes que estão 10 anos à nossa frente e isso tem ficado evidente, pois enquanto ainda trabalhávamos com faxes, eles já tinham montado um esquema de e-mails, ainda nós usávamos as famosas senhas Euroticket de refeição, e eles já usavam vouchers ao portador sem limite para o consumo." | Sporting TV, 14-12-2017

"Não tenho 'timings'. Não durmo com um olho aberto, estão os três fechados. Mas às quatro, cinco e seis da manhã estou a trabalhar." | 05-02-2018

"Neste momento, estão quase a matar-me, e a culpa, sinceramente, está a ser dos sportinguistas." | 12-02-2018

“Foi chato mas amanhã é um novo dia”. Bruno de Carvalho a reagir às agressões aos jogadores do Sporting por parte de adeptos em Alcochete | 15-05-2018

“O crime faz parte do dia a dia”. Bruno de Carvalho a reagir às agressões aos jogadores do Sporting por parte de adeptos em Alcochete | 15-05-2018