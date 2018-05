Museus. Dez sugestões para o Dia Internacional

De manhã à noite com prolongamento no sábado, os museus estão em festa com entrada livre e atividades especiais para a celebração. Sob o tema “Museus hiperconetados: novas abordagens, novos públicos” pretende-se desmistificar a imagem formal e inacessível. De 88 museus, 54 concelhos (mais oito do que ano passado) e mais de 600 propostas para o Dia e Noite dos Museus, abrimos a porta de uma dezena.

Museu do Oriente

Além da entrada gratuita entre as 10h00 e as 22h00, visitas orientadas à exposição “Um Museu do Outro Mundo”, que inclui obras de José de Guimarães em diálogo com peças da colecção Kwok On. O Museu do Oriente convida ainda a descobrir uma exposição que assinala os 10 anos do Museu e os 30 anos da Fundação Oriente. “Um Museu do Outro Mundo” reflecte sobre o museu como estrutura cultural e social em que objectos de diferentes lugares e proveniências revelam funções diversas.

Museu da Marioneta

Concertos, danças tradicionais e exposições num programa imaginado para regime familiar. Hoje, o homem dos sete instrumentos Sérgio Godinho sobe ao palco pelas 21h30; às 23.30h, há danças verticais (La Salle des pas perdus) na fachada do Convento das Bernardas. Amanhã pelas 10h30, pergunta-se “Existe uma receita secreta para se voltar a errar?” no atelier sobre o erro como motor de criação. Às 22h00, há um espetáculo de Dança Clássica Indiana com degustação de produtos tradicionais da região.

Museu dos Coches

O museu vai dinamizar um concurso de fotografia no Instagram para “despertar novos olhares sobre o edifício e a coleção do Museu Nacional dos Coches através de captações fotográficas originais”. Hoje, há uma Oficina de Conservação e Reservas do Museu e a exposição permanente; amanhã há diversas atividades como uma conversa sobre automóveis antigos (10h00), visita à exposição “Partida da Família Real para o Brasil - 1807” (15h00) e um concerto de grupos corais pelas 19h00.

Museu da Carris

O Museu vai estar aberto a visitas livres e gratuitas das 10h00 às 17h00. No Núcleo 1 será possível visitar o arquivo documental da história da Carris e viajar de retropolitano, com miniaturas e maquetas. No Núcleo 3 é possível ver veículos de trabalho e de transporte de passageiros que aguardam restauro, representativos de várias épocas que marcaram a história da Carris. O Museu da Carris e o Museu dos Coches sugerem ainda a Rota dos Museus, sobre coleções e a evolução histórica dos transportes público e particular.

Fundação Calouste Gulbenkian

Na Gulbenkian, há exposições visitáveis até à meia-noite, um menu pop, concertos e um DJ a passar música dos anos 60 e 70. Hoje, pelas 16h30, decorre a performance de teatro e música LIGADUS, proveniente do relacionamento dos alunos do Grupo Teatro Jovem Guerberoff com o espaço e as obras da Coleção Moderna. Durante o dia, a mostra Pós-Pop está no centro do acontecimento. Amanhã, o museu e o British Council promovem duas visitas (11h00 e 15h00) com audiodescrição à exposição.

Museu Nacional de Arte Contemporânea

Até às 17h30, a entrada é gratuita visitas ao edifício e às exposições. Às 15h00, as curadoras Maria de Aires Silveira e Emília Tavares explicam “Arte Portuguesa Razões e Emoções”; às 16h30, “Miguel Palma. Recolector Transgénico” é apresentado pela pela curadora Adelaide Ginga. Amanhã, o museu só fecha portas às 23h00. As visitas não implicam marcação prévia e têm novamente entrada livre. A partir das 19h00, as exposições patentes no Museu Nacional de Arte Contemporânea voltam a poder ser vistas.

Museu Municipal de Arqueologia de Silves

A programação tem início com “Vestidos de História – Experiência fotográfica”, atividade que disponibiliza fatos históricos ou simples adornos (tiaras, coroas, capacetes ou túnicas de soldado romano, turbantes, etc) para os visitantes vestitem e se fotografarem entre as 10h00 e as 18h00. No mesmo horário, “Disfarçados de Museu – Experiência fotográfica” disponibiliza um painel com o formato de alguns dos objetos arqueológicos existentes no Museu para que os visitantes se sintam parte desse objeto. Das 10h00 às 12h00, “Do Puzzle ao Objeto” dirige-se a todos aqueles que estão iniciar a vida cultural.

Fábrica da Pólvora

Para crianças dos 8 aos 11 anos, o convite da Fábrica da Pólvora é para passar a noite de hoje para amanhã a descobrir curiosidades, estrelas e mistérios. Hoje de manhã, pelas 11h00, decorre a oficina “História e Tradições da Fábrica”. Enquanto visitam o museu, os mais novos vão deparar-se com personagens, objetos e cenários para recriar histórias e construir fantoches inspirados nas histórias da Fábrica. Às 16h00, é hora da oficina “Dançar a história da Fábrica”, inspirada na simbologia da Fábrica da Pólvora, situada em Barcarena no concelho de Oeiras.

Museu da Música Mecânica

Em Palmela, o Museu da Música Mecânica vai lançar o “Museu em Miniatura” com “portinhas” coloridas por abrir e de desafios por desvendar. A atividade decorre hoje e amanhã das 14h30 às 18h00. A manhã de sábado começa com um Concerto de Música para bebés, pelas 11h00. Às 15h30, o colecionador Luis Cangueiro fará uma visita guiada pelo museu com audição ao vivo dos Instrumentos de Música Mecânica habitantes do Museu. Às 17h00, é inaugurada a exposição de esculturas sonoras “Synaesthesis”.

Museu do Azulejo

Um workshop para aprender a pintar um azulejo é a proposta do Museu Nacional do Azulejo o Dia dos Museus Depois da pintura, a peça é cozida num forno. A atividade decorre às 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30 e requer inscrição prévia presencial até 15 minutos antes da hora da oficina. A inscrição pode ser feita através dos contactos 218100340 e servicoseducativos@mnazulejo.dgpc.pt. A orientação é de Joana Bragança e Teresa Silva. Há ainda visitas orientadas ao Museu, sem marcação, a partir das 18h30.