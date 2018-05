Daesh ameaça decapitar Cristiano Ronaldo | Foto

As ameaças constam de cartazes que estarão a ser partilhados entre jihadistas através da aplicação de mensagens encriptadas Telegram e surgem acompanhadas pela legenda: “O vosso sangue vai encher o relvado”.

Há pelo menos dois cartazes a circular, alegadamente intercetados pela Sixgill, uma empresa de inteligência cibernética que monitoriza conversas do Daesh, e divulgados ontem na imprensa britânica. Um deles é uma montagem em que se vê Cristiano Ronaldo e Lionel Messi deitados na relva de um estádio de futebol a serem decapitados por dois jihadistas, de cara tapada e perante as bancadas completamente cheias. Noutro cartaz vê-se o início de uma partida de futebol e um jihadista no meio do público, segurando um explosivo na mão direita. Nos dois cartazes figura o logotipo do Campeonato do Mundo, a vermelho e manchado de sangue.

No último fim-de-semana, o diretor dos serviços secretos britânicos – o MI5 –, avisou que o Daesh poderá estar a preparar ataques “desvastadores” na Europa, depois de ter perdido territórios no Médio Oriente. Allan Parker revelou ainda que, nos últimos meses, foram evitados 12.