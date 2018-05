Bruno de Carvalho não se demite

“O Sporting está a ser alvo de um ataque interno e externo com o objetivo de obrigar à nossa demissão”, começou por dizer Bruno de Carvalho, sentado ao lado dos restantes membros do conselho diretivo do clube.

Bruno de Carvalho foi perentório: “Não nos demitimos”.

"Não estamos agarrados ao poder. Não nos demitimos a bem do Sporting”, reforçou.

"As manobras dos rivais já os percebemos, mas as manobras dos que deviam estar unidos pelo superior interior do clube não são por nós reconhecidas. O que move estes sportinguistas? Não sabemos mas havemos de perceber em breve", disse.

A direção do Sporting esteve reunida esta tarde após as polémicas das agressões em Alcochete e do caso Cashball.