Mundial 2018. Fernando Santos já distribuiu os 23 bilhetes para a Rússia

O selecionador nacional divulgou ontem a convocatória final para o Campeonato do Mundo: eliminou 12 nomes em relação à lista de pré-convocados. O destaque vai para as oito estreias e para os comentários de Santos sobre os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete

Já são oficialmente conhecidos os nomes dos 23 convocados da Seleção Nacional para a fase final do Mundial 2018, na Rússia. A divulgação do lote final, feita por Fernando Santos, aconteceu esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os eleitos são: os guarda-redes Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting), os defesas Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha), Rúben Dias (Benfica) e Ricardo Pereira (FC Porto), os médios Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo) e William Carvalho (Sporting) e os avançados André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas).

Na lista, agora conhecida, destaque para as estreias de Bernardo Silva, lesionado, recorde-se, na altura em que a equipa das Quinas disputou o Europeu, em França; dos leões Bruno Fernandes e Gelson Martins, peças-chave no emblema de Alvalade na presente temporada; de Rúben Dias, que assegurou o seu lugar no plantel da Luz após as ausências de Jardel e Luisão, ambos devido a lesão; de Ricardo Pereira, que conseguiu ganhar a corrida com Nélson Semedo (Barcelona); de Gonçalo Guedes, um dos destaques do Valência após ter deixado o PSG; de Mário Rui e André Silva.

Em sentido inverso, de notar as ausências do herói do Euro2016, Éder (Lille), Nani (Lazio) e André Gomes (Barcelona), nomes que ainda integraram a lista dos 35 pré-convocados. Além dos três nomes já referidos, ficaram de fora em relação à pré-convocatória outros 9 futebolistas: Antunes, João Cancelo, Nélson Semedo, Neto, Rolando, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Rony Lopes e Paulinho.

Sporting volta a dominar

Com quatro jogadores entre os eleitos, o Sporting, à semelhança do que aconteceu no Campeonato da Europa, volta a ser o clube com mais representantes na Seleção. A atual crise que o clube está a atravessar foi, de resto, um dos temas comentados pelo técnico luso.

“Não há nenhum português que não tenha assistido de forma incrédula ao que aconteceu. É um ato inqualificável. A minha primeira reação foi ligar ao meu colega – e amigo – Jorge Jesus, tendo expressado o meu repúdio por tudo o que estava a acontecer. Não merece qualificação possível. Não é possível encontrar adjetivos”, disse sobre os incidentes que ocorreram na passada terça-feira na Academia de Alcochete.

Contudo, e apesar da situação dramática vivida no futebol português, o orientador que se sagrou campeão europeu há quase dois anos acredita que os jogadores leoninos (Rui Patrício, Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes) vão estar totalmente recuperados a nível psicológico. “Tenho a certeza que no dia em que chegarem, os jogadores pensarão exclusivamente na Seleção Nacional. Conheço-os bem. Este episódio não se fará refletir. Vão deixar de parte tudo o que aconteceu”, garantiu.

Mundial quase a arrancar

Recorde-se que o Campeonato do Mundo vai decorrer em solo russo entre 14 de junho e 15 de julho. Portugal, que integra o Grupo B, estreia-se na prova a 15 de junho, contra a Espanha. A 20 de junho os campeões europeus defrontam a seleção de Marrocos, concluindo a fase de grupos no dia 25, contra o Irão, do português Carlos Queiroz.

Ainda antes de aterrar na Rússia, o conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo recebe a Tunísia no Estádio Municipal de Braga, a 28 de maio, joga na Bélgica, em 2 de junho, e mede forças com a Argélia, no dia 7 de junho. No último jogo de preparação a Seleção foi derrotada pela Holanda por 3-0, na Suíça.