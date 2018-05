Más notícias: chuva regressa hoje

A partir desta sexta-feira, o estado do tempo vai mudar e, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a ocorrência de aguaceiros, granizo e trovoada, sobretudo durante a tarde no interior do país.

O IPMA colocou os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja estão sob aviso amarelo devido à mudança das condições meteorológicas.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 17 e 28 graus celsius e as mínimas entre os 9 e 16 graus celsius.