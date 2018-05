Jesus acredita que Bruno de Carvalho deu luz verde à Juve Leo

Jorge Jesus acredita que as agressões na Academia de Alcochete foram autorizadas por Bruno de Carvalho.

Segundo avança o jornal Público, o treinador dos leões terá na sua posse provas de que o presidente do clube estabeleceu contactos com os líderes da claque para autorizar alguns membros a “apertarem” com o jogadores e com equipa técnica.

Estes contactos terão ocorrido no dia 6 de abril, um dia depois de os leões terem perdido contra o Atlético de Madrid, para a Liga Europa.

O mesmo jornal escreve ainda que as provas poderão ser apresentadas às autoridades caso a atual direção não chegue a um acordo com o treinador para rescindir o contrato.

Jesus pretende encontrar-se com Bruno de Carvalho, já na próxima semana, para rescindir o contrato. No entanto se as negociações não correrem como o esperado, o treinador irá rescindir alegando justa causa.