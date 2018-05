Patrocinador rescinde contrato com o Sporting

A empresa Grupovarius, um patrocinador de judo do Sporting, revelou que pretende rescindir o contrato com o clube, alegando que “é uma vergonha continuarem a prejudicar o clube, envergonhar os patrocinadores, apoiantes, sócios e adeptos, e não perceberem que a possibilidade de falência da SAD é uma realidade muito próxima”.

A empresa já referiu que vai “desencadear os mecanismos legais de forma a desvincular-se como principal sponsor do judo do Sporting”, após a direção do clube ter decidido continuar em funções.

No comunicado, publicado no seu Facebook oficial, a empresa diz ainda que “a comissão executiva do Sporting clube de Portugal deveria ter-se demitido, elevando assim os superiores interesses do clube e dos sócios”, mas “uma vez que isso não sucedeu e a arrogância e prepotência falaram mais alto, não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências”.

A Grupovarius lamentou a “forma ligeira” como Bruno de Carvalho se referiu às agressões em Alcochete e Alexandre Cavalleri, presidente da empresa, pediu desculpas “a todos os sportinguistas, por não ter tido a visão nem o discernimento de perceber que a minoria tinha razão, em razão ao atual Presidente, que a única coisa que sabe fazer é ofender desde o Presidente da República ao anónimo e desconhecido”, quando o apoiou Bruno de Carvalho na sua candidatura.

“Tenho uma enorme vergonha do actual momento e vejo um futuro muito negro”, remata.