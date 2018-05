Saiba quem vai levar Meghan Markle ao altar

Pai de Meghan não vai estar presente no casamento

O palácio de Kensington anunciou esta sexta-feira que Meghan Markle será acompanhada até ao altar pelo Príncipe Carlos.

O pedido foi feito pela própia noiva depois de o seu pai não conseguir marcar presença no evento devido a uma cirurgia cardíaca.

Meghan Markle “pediu a Sua Alteza Real, o príncipe de Gales, para a acompanhar ao altar da Capela de St. George no dia do seu matrimónio. O Príncipe de Gales está feliz por poder dar as boas-vindas a Ms. Markle à família real desta forma”, refere o comunicado.