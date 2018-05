Sporting. Grupo Inforphone anuncia que também vai rescindir contrato

É já o segundo patrocinador a desistir do contrato com o Sporting

A crise que se está a viver no clube verde e branco está a afetar, além da própria equipa, tudo o que segura o Sporting à volta, incluindo patrocinadores e apoiantes.

Esta sexta-feira de manhã, a empresa Grupovarius anunciou que pretende rescindir contrato com o clube, alegando que “é uma vergonha continuarem a prejudicar o clube, envergonhar os patrocinadores, apoiantes, sócios e adeptos, e não perceberem que a possibilidade de falência da SAD é uma realidade muito próxima”.

Agora surge outro grupo a querer rescindir contrato com o Sporting. Trata-se do grupo Inforphone, parceiro oficial tecnológico, que anunciou que vai "desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato assinado entre as partes, nomeadamente por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem da marca".

O grupo parceiro do Sporting Clube de Portugal refere, em comunicado, que “já não existem condições” para a empresa continuar ligada ao clube, alegando que isto constitui uma imagem que “origina um sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito”, pode le-se no comunicado a que o Observador teve acesso.