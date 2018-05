Ex-líder da Juve Leo ameaçou Acuña na Madeira

As agressões que ocorreram na terça-feira à equipa técnica e aos jogadores do Sporting, em Alcochete, terão sido planeadas na Madeira, logo depois de o Sporting ter perdido contra o Marítimo, segundo avança o Diário de Notícias da Madeira.

No final do jogo, que decorreu no passado domingo na Madeira, o ex-líder da claque leonina terá ameaçado um dos jogadores no Aeroporto da Madeira, no final do jogo, quando a equipa se preparava para regressar a Lisboa: “Acuña! Vemo-nos em Alcochete na terça-feira”.

O mesmo jornal refere ainda que este cenário foi incluído no relatório da equipa de segurança que estava a acompanhar a equipa durante a visita à Madeira.