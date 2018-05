MEO começa ano com menos receitas mas com um aumento de clientes

As receitas totais da Altice Portugal (MEO) caíram 6,5% no primeiro trimestre para 507 milhões de euros, período em que a empresa de telecomunicações voltou a ganhar quota de mercado pelo segundo trimestre consecutivo, capturando cerca de 65% dos novos clientes quando comparada com as duas principais empresas concorrentes.

De acordo com um comunicado enviado ontem pela empresa, as “receitas totais da Altice Portugal caíram 4,5% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2018 excluindo medidas extraordinárias ou 6,5% numa base comparável para 507 milhões de euros”.

Esta descida, acrescenta a nota, “resulta da perda de quotas de mercado verificadas no passado. Com o crescimento agora reportado na quota de mercado, a empresa tem a ambição de recuperar receita nos trimestres seguintes”.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado caiu 10,6% excluindo medidas extraordinárias ou 14,6% numa base comparável para 219,2 milhões de euros, enquanto o Capex (investimento) de 105 milhões de euros no primeiro trimestre ficou abaixo dos 108 milhões de euros de igual período de 2017.

“Seguros de que a forte performance comercial é sólida e sustentável, a Altice Portugal mantém absolutamente inalterado o seu plano de investimentos, independentemente da variação de receitas reportada”, lê-se ainda no comunicado.