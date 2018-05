Carlos Carvalhal de saída do Swansea City

O Swansea City anunciou, esta sexta-feira, que o português Carlos Carvalhal está de saída do clube, uma vez que este foi despromovido ao 'Championship', a segunda liga inglesa de futebol.

"Primeiro, tenho que agradecer ao presidente Huw Jenkins e a Stephen Kaplan e Jason Levien [proprietários maioritários do clube] por todo o seu apoio. Foi um grande prazer treinar o Swansea City e estou muito agradecido pela forma como tanto o clube como a cidade me receberam", declarou o treinador português, na sua mensagem de despedida divulgada no site oficial do clube.

O português agradeceu ainda a todos os jogadores, dirigentes e staff, alegando que sempre foi bem tratado por toda a equipa. “Especialmente, tenho de agradecer aos adeptos. Foram absolutamente fantásticos durante o tempo em que aqui estive e na forma apaixonada como seguiram a equipa, tanto em casa como fora. Devem estar bastante orgulhosos pelo apoio que prestaram", acrescentou Carvalhal.

Recorde-se que, Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Swansea a 28 de dezembro de 2017, tendo conseguido obter cinco vitórias nos seus primeiros nove jogos, o que fez com que a equipa saisse da zona de despromoção. Contudo, no final de campeonato equipa acabou descer de divisão.

Leia aqui o comunicado publicado na página oficial do clube