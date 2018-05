Texas. Tiroteio faz pelo menos 8 vítimas mortais

Esta sexta-feira, pelo menos oito pessoas morreram na sequência de um tiroteio na escola secundária de Santa Fé, nos Texas, EUA, escreve a CNN.

O xerife local já confirmou, através de uma publicação no Twitter, a existência de várias vítimas e adiantou ainda que já foram detidas duas pessoas.

De acordo com as autoriadades, que se encontram no local, entre os feridos há pelo menos um polícia que foi atingido, mas sem gravidade.

A escola do Texas utilizou o seu Facebook para avisar a comunidade escolar que se encontrava um atirador dentro das instalações e uma testemunha, em declarações à BBC, referiu que os disparos tinham ocorrido dentro de uma aula de artes.

Uma outra testemunha referiu à CNN que uma rapariga tinha ficado ferida na perna após o atirador ter entrado na sala e começado a disparar.