BMW azul entrou na academia para ir buscar suspeitos das agressões

Um carro azul da marca BMW entrou na academia de Alcochete duas horas após os incidentes em que cerca de 50 encapuzados agredirem jogadores e equipa técnica do Sporting. De acordo com o Correio da Manhã, o veículo esteve na academia durante apenas três minutos.

O carro terá recolhido várias pessoas que entraram rapidamente na viatura, saindo por uma zona onde não estava a GNR.

Naquele momento, as autoridades já estavam no local a averiguar os incidentes. No local também estava já o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

O CM diz mesmo que o carro entrou na academia do Sporting com a autorização do Gabinete de Apoio aos Jogadores.