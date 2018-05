Conheça os 23 adeptos que invadiram Alcochete

Em causa está a invasão à academia de Alcochete e as agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting.

O grupo - alegadamente da claque Juve Leo, que desmentiu as ligações na madrugada de ontem - poderá vir a responder em tribunal por nove crimes. E alguns com penas bem pesadas. Em causa, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR) estão suspeitas de terrorismo, sequestro, incêndio florestal, posse de arma proibida agravada, resistência e coação sobre funcionário, introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e dano com violência.

O i sabe que os indiciados são:

Guilherme de Sousa

Tiago Brito Noves

Valter Semedo

Luís Brito de Almeida

Tiago da Silva

Sérgio de Oliveira Costa

Afonso Girão Ferreira

Domingos Monteiro

João Calisto Marques

Jorge Serrão de Almeida

Pedro Reis Santos

João Quaresma Gomes

Rúben Marques

Miguel Caldeira Ferrão

Pavlo Antonchuhk

Ricardo Nunes das Neves

Bruno Andrade Monteiro

Emanuel Calças

Gustavo Tavares

Nuno Henrique Alves

Filipe Alencastre Ferreira

João Pedro Montez

António Pina Catarino

As idades dos 23 indiciados vão dos 20 aos 36 anos.