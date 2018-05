Receita. A tal proteína...

Quase todos nós fomos ensinados que mais é melhor e que a proteína só provém de animais ou laticínios. Já existem milhares de estudos científicos que dissipam esse mito e confirmam que a proteína vegetal é abundante, poderosa e nutritiva:

Se ingerir uma variedade de alimentos integrais de origem vegetal (vegetais, leguminosas, 100% de grãos integrais e frutos) e produtos similares não refinados, é muito improvável que tenha alguma deficiência de proteínas.

Uma das primeiras perguntas é: “Mas vou obter proteína suficiente com uma dieta baseada em vegetais?” A resposta é sim!

Na verdade, obterá cerca de 40% a mais do que a sua necessidade diária (42 gramas) e estará a obter todos os benefícios surpreendentes que vêm da ingestão de plantas, como muitas fibras importantes, nutrientes, fitonutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerais e água.

E, por isso, hoje preparo uma receita com uma das minhas melhores fontes de proteína e um dos meus alimentos favoritos: o grão da felicidade, mais conhecido como grão-de-bico.

Pimentos recheados com bolonhesa de grão da felicidade

INGREDIENTES

425 gramas de grão-de-bico, escorrido e seco; 1 colher de sopa de azeite; 1 colher de sopa de orégãos secos ou frescos;

pitada de sal do mar; 1 colher de sopa de queijo parmesão;

pimentos; 3 dentes de alho picados; 1/4 de xícara de cenoura muito finamente picada (opcional); 425 gramas de molho de tomate; 1 cebola grande picadinha; opcional: 1-2 colheres de sopa de adoçante à escolha (açúcar orgânico de cana ou açúcar de coco)

PARA SERVIR

Opcional, flocos de piripíri ; queijo parmesão; manjericão fresco

MÉTODO

Pré-aqueça o forno a 190 oC. Aqueça uma frigideira grande de metal ou ferro fundido em lume médio. Depois de quente, acrescente o azeite, a cebola picadinha, o alho e as cenouras. Refogue por 5 minutos, mexendo com frequência.

Retire a frigideira do lume, adicione o molho de tomate, os orégãos e o queijo parmesão e mexa. Coloque de volta no lume e leve a ferver em lume médio-baixo. Depois de ferver reduza o lume e continue a cozinhar para engrossar, mexendo ocasionalmente. Prove o molho e ajuste os temperos conforme necessário. Adicionar o adoçante à escolha (eu utilizei açúcar de coco). Adicione o grão cozido ao molho, mexa, reduza o lume e deixe apurar. Enquanto isso, em fogo aberto, asse um bocado os pimentos. Eu gosto deles bem queimadinhos para obter aquele toque de “fumado”. Recheie com o preparado e leve ao forno por 15 minutos.

Sirva com massa integral ou noodles de cenoura, tempere com pimenta-preta de moinho, azeite, queijo parmesão e manjericão fresco. Coma e seja feliz.