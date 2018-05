Meghan Markle e Harry já disseram "sim". Cerimónia real está a decorrer

Cerimónia já começou.

A noiva caminhou sozinha até que o Príncipe Carlos a acompanhasse, apenas vinham atrás de si os pajens e as damas de honor.

Meghan Markle surge com um vestido todo branco, muito simples, possivelmente o mais simples e minimal da história da família real do Reino Unido, e com um véu comprido.

A mãe da atriz, que a acompanhou na viagem até ao Castelo de Windsor, mostrou-se sempre visivelmente emocionada.

A post shared by Meghan and Harry❤ (@meghan_and_harry) on May 19, 2018 at 3:31am PDT

Milhares de pessoas já se encontram em Windsor para assistir ao casamento real mais esperado do ano e o príncipe Harry já está na capela, acompanhado pelo seu irmão e padrinho, William. Ambos estão vestidos com farda militar.

Já chegaram à Capela de São Jorge praticamente todos os cerca de 600 convidados para a cerimónia.

Caras bem conhecidas de Hollywood deslocaram-se ao Reino Unido para assistir ao casamento do ano, como é o caso de Oprah Winfrey, que foi uma das primeiras convidadas a chegar, David Beckham e a sua mulher, Victoria Beckham, George Clooney e a mulher, Amal Clooney.

Além destas celebridades, também já se encontram no local onde vai decorrer o enlace o irmão da princesa Diana, Earl Spencer e a irmã de Kate Middleton, Pipa Middleton, acompanhada do marido.

Acompanhe aqui a chegada dos convidados à capela.

.@Oprah Winfrey is among the surprise guests for the #RoyalWedding - she's taken her seat for the service which begins in just over two hours' time pic.twitter.com/8c7gCCedfw