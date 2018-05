Sporting. Duas abertas entre as nuvens negras

A SAD do Sporting anunciou a redução do seu passivo em quase 43 milhões de euros nos primeiros nove meses do exercício de 2017/18, em que regista um lucro de 1,1 milhões. No relatório e contas divulgado esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade que gere o futebol profissional do Sporting diz que a diminuição do passivo, para 267 milhões, se deve sobretudo a uma redução da dívida bancária em cerca de 25 milhões.

Em relação a período homólogo de 2017, regista-se um decréscimo de 97% do resultado líquido, mas no exercício relativo à época 2016/17, em que o Sporting registou um lucro de 35 milhões após o terceiro trimestre, estavam reflectidas as transferências de João Mário para o Inter de Milão e de Slimani para o Leicester, que renderam cerca de 70 milhões. No documento, o Sporting releva o volume de negócios de 105 milhões de euros e o aumento do valor líquido do plantel da equipa de futebol em 19 milhões.

No último exercício, registou-se um investimento de 38 milhões de euros em contratações, das quais se destacam Acuña (10,5 milhões) e Wendel (8,7 milhões). A estas somam-se as contratações feitas antes do final de Junho de 2017, reflectidas no exercício anterior, mas tendo já em vista a presente temporada, em que os "leões" fizeram o maior investimento de sempre, na ordem dos 60 milhões, graças a Bruno Fernandes (9,7 milhões), Doumbia (7,2 milhões por 70% do passe) e Battaglia (4,5 milhões por 80% do passe), entre outros. Os custos com salários cresceram 17% para 56,5 milhões de euros.

Em bolsa, as ações recuperaram 4,76% para 0,66 euros depois de se terem afundado na última semana, chegando a cair 7,89% para 0,780 euros.