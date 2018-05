Crise no Sporting leva a perda de receitas e patrocinadores

Também a banca está preocupada com a instabilidade vivida no Sporting. SAD apresentou perdas de 8,9 milhões no 1º trimestre. Já no acumulado dos primeiros nove meses do ano fiscal registou um lucro de um milhão de euros.

A atual crise vivida no clube leonino pode ter danos na imagem da marca Sporting e pode ter um risco imediato de perda de receitas. A garantia é dada ao SOL por Daniel Sá, diretor executivo do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing) e especialista em marketing desportivo. «Esta situação colocará o Sporting atrás de Benfica e Porto para a nova época», salienta.

O responsável lembra que, esta instabilidade já se arrasta há quase quatro meses e, daí considerar que, a curto prazo, há o risco para o clube de perda de receitas, que no exercício 2016/17 ascenderam a quase 173 milhões de euros. «Deste montante, 93 milhões resultaram da transferência de jogadores, condicionando a capacidade negocial do Sporting, que ficará mais fragilizada, para não referir a hipotética rescisão de contrato por alguns jogadores. Os restantes, 80 milhões de euros resultaram das receitas operacionais», refere o especialista.

Estas declarações surgiram no mesmo dia em que o clube leonino perdeu dois patrocinadores. O Grupovarius, o principal patrocinador do judo, anunciou que quer desvincular-se do clube de Alvalade, bem como de qualquer outros compromissos e relações entre as partes. «A comissão executiva do Sporting clube de Portugal deveria ter-se demitido, elevando assim os superiores interesses do clube e dos sócios. Uma vez que isso não sucedeu e a arrogância e prepotência falaram mais alto, não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruência», disse em comunicado.

Também o grupo Inforphone, parceiro tecnológico de Alvalade, vai-se desvincular do clube por considerar que «a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem» da empresa. «Perante todos os acontecimentos e tomada de posição por parte da direção do Sporting Clube de Portugal, (...) entendemos que já não existem condições para estarmos ligados a uma imagem que nos origina um sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito pelo nosso esforço em investir no clube e estar associado ao mesmo», disse em comunicado.

Banca preocupada

A instabilidade do clube está também a atingir o setor financeiro. Ainda esta sexta-feira, o vice-presidente do BCP garantiu que «o tema do Sporting preocupa a banca». Aliás, o BCP foi uma das instituições bancárias que, em conjunto com o Novo Banco, concedeu um ‘perdão’ da dívida do Sporting no montante de 94,5 milhões de euros ao aceitar a redução da dívida da Sporting SAD de 135 milhões para 40,5 milhões através dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC). Uma questão que obrigou Nuno Amado a justificar tal decisão quando apresentou os resultados trimestrais ao alegar que foi em «defesa» dos interesses do banco.

Prejuízos no 1º trimestre

Estas preocupações coincidiram ainda com a divulgação de resultados do primeiro trimestre com a SAD do Sporting a apresentar prejuízos de 8,9 milhões de euros. Ainda assim, representa uma melhoria face ao período homólogo, altura em que apresentou perdas de 11,4 milhões de euros.

Até março deste ano, a sociedade registou uma subida dos seus rendimentos operacionais, justificado pela participação e prestação do clube na Liga dos Campeões, bem como pelas eliminatórias da Liga Europa (ao valer 6,7 milhões de euros).

Já no acumulado dos primeiros nove meses do ano fiscal (de julho de 2017 a março de 2018) registou um lucro de um milhão de euros.