O médico do Sporting, Frederico Varandas, partilhou no seu Instagram uma fotografia de vários jogadores do Sporting a prepararem o jogo da final da Taça, no domingo.

João Palhinha, Daniel Podence e Bruno Fernandes são alguns dos jogadores fotografados a fazer trabalho de ginásio.

“Não interessa como, nem onde. Vamos estar prontos. Sporting acima de tudo”, lê-se na descrição da publicação do médico do Sporting.